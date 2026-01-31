default-cbs-image
Avdija (back) is available for Friday's game against the Knicks.

Avdija will shed his questionable tag due to a lower-back strain and suit up for a second straight outing. The 25-year-old forward has appeared in just five of Portland's last 10 games due to the back injury, averaging 22.4 points, 7.0 rebounds, 5.0 assists and 1.0 steals across 31.0 minutes per game during that span.

