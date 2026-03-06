default-cbs-image
Avdija (back) has been ruled out for Friday's game against the Rockets, Casey Holdahl of the Trail Blazers' official site reports.

As expected, Avdija will miss a seventh consecutive game due to a back injury. His next chance to play is Sunday against the Pacers, though the Trail Blazers have not provided a clear timeline for Avdija's return.

