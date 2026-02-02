Trail Blazers' Deni Avdija: Won't play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) has been ruled out for Sunday's game against the Cavaliers.
There was optimism that Avdija would be able to shed his questionable tag and suit up, but a lower-back strain will keep the forward sidelined Sunday. For the injury-riddled Trail Blazers, Jerami Grant, Sidy Cissoko and Rayan Rupert are candidates for increased opportunities in Avdija's absence. His next chance to play will come Tuesday against the Suns.
More News
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Iffy for Sunday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Will play Friday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Iffy for Friday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Double-double in return to lineup•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Will play Tuesday•
-
Trail Blazers' Deni Avdija: Questionable for Tuesday•