Avdija (back) has been ruled out for Sunday's game against the Cavaliers.

There was optimism that Avdija would be able to shed his questionable tag and suit up, but a lower-back strain will keep the forward sidelined Sunday. For the injury-riddled Trail Blazers, Jerami Grant, Sidy Cissoko and Rayan Rupert are candidates for increased opportunities in Avdija's absence. His next chance to play will come Tuesday against the Suns.

