Trail Blazers' Deni Avdija: Won't play Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) has been ruled out for Tuesday's game against the Warriors.
Avdija departed Sunday's matchup against the Knicks early after picking up a back injury, and it'll sideline him at least one additional game. Jrue Holiday will presumably be on a minutes restriction again Tuesday, so it'll likely be up to Caleb Love to step up in the backcourt.
