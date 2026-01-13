default-cbs-image
Avdija (back) has been ruled out for Tuesday's game against the Warriors.

Avdija departed Sunday's matchup against the Knicks early after picking up a back injury, and it'll sideline him at least one additional game. Jrue Holiday will presumably be on a minutes restriction again Tuesday, so it'll likely be up to Caleb Love to step up in the backcourt.

