Trail Blazers' Deni Avdija: Won't return Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Avdija (back) won't return to Sunday's game against the Suns.
Avdija aggravated a preexisting back injury less than a minute into Sunday's game and will not return. Scoot Henderson, Jerami Grant and Sidy Cissoko are candidates for increased minutes with Avdija sidelined. His status for Tuesday's game against the Timberwolves is now in question.
