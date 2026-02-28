Trail Blazers' Donovan Clingan: Available to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Clingan (illness) is available to play Saturday against the Hornets.
Clingan was a true game-time call after missing Thursday's game against the Bulls. The second-year center is going to give it a go, and that means Robert Williams could be less involved for Portland.
More News
-
Trail Blazers' Donovan Clingan: Game-time decision Saturday•
-
Trail Blazers' Donovan Clingan: Iffy for Saturday•
-
Trail Blazers' Donovan Clingan: Not playing Thursday•
-
Trail Blazers' Donovan Clingan: Dealing with illness•
-
Trail Blazers' Donovan Clingan: Another double-double in loss•
-
Trail Blazers' Donovan Clingan: Posts strong double-double•