Eubanks (hip) is probable for Monday's game against the Timberwolves.
Eubanks played through his bruised hip Saturday against Minnesota and will likely be able to do so once again during Monday's rematch. He tallied 10 points, an assist and a block in 20 minutes during Saturday's win.
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