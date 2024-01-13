Walker (knee) is available to play in Friday's game against Minnesota.
Walker's return will be a big boost to Portland after he missed the past four games with left knee soreness. With how shorthanded the Trail Blazers have been, Walker could see a healthy workload in his return to action.
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