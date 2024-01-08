Walker (knee) is questionable for Tuesday's game against the Knicks.
Walker is in danger of missing a third straight game due to knee soreness. Matisse Thybulle (foot) is also questionable, while Deandre Ayton (knee) is doubtful, so Portland's frontcourt may be shorthanded again.
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