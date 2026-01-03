Trail Blazers' Jerami Grant: Out again Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Grant (Achilles) is listed as out for Saturday's game against San Antonio.
Grant will be sidelined for a ninth consecutive game due to left Achilles tendinitis. His next chance to play will come Monday against Utah. Kris Murray and Sidy Cissoko should continue to see expanded roles.
More News
-
Trail Blazers' Jerami Grant: Ruled out for Friday•
-
Trail Blazers' Jerami Grant: Traveling with team•
-
Trail Blazers' Jerami Grant: Remaining out against Thunder•
-
Trail Blazers' Jerami Grant: Out again Monday•
-
Trail Blazers' Jerami Grant: Out again•
-
Trail Blazers' Jerami Grant: Won't play Friday•