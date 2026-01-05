Trail Blazers' Jerami Grant: Remaining out vs. Utah
By RotoWire Staff
• 1 min read
Grant (Achilles) has been ruled out for Monday's game against the Jazz.
Grant will miss his 10th consecutive contest due to left Achilles tendonitis, and his next opportunity to play will come Wednesday against Houston. Kris Murray and Sidy Cissoko will likely continue to see increased minutes with Grant sidelined.
