Holiday (calf) will not play Monday against Dallas.

Holiday was deemed a game-time decision prior to this update, so the veteran guard is likely going to be day-to-day going forward. With Holiday sidelined, Shaedon Sharpe and Deni Avdija could see more usage, and Sidy Cissoko, Rayan Rupert and Caleb Love are all candidates to see increased roles.

