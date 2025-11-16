Trail Blazers' Jrue Holiday: Out against Dallas
By RotoWire Staff
• 1 min read
Holiday (calf) will not play Monday against Dallas.
Holiday was deemed a game-time decision prior to this update, so the veteran guard is likely going to be day-to-day going forward. With Holiday sidelined, Shaedon Sharpe and Deni Avdija could see more usage, and Sidy Cissoko, Rayan Rupert and Caleb Love are all candidates to see increased roles.
More News
-
Trail Blazers' Jrue Holiday: Late addition to injury report•
-
Trail Blazers' Jrue Holiday: Continues to thrive as playmaker•
-
Trail Blazers' Jrue Holiday: Posts decent all-around night•
-
Trail Blazers' Jrue Holiday: Double-doubles in loss to Miami•
-
Trail Blazers' Jrue Holiday: Posts 22 points in surprise win•
-
Trail Blazers' Jrue Holiday: Season-high 13 assists•