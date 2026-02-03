Trail Blazers' Jrue Holiday: Questionable for Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Holiday (personal) is questionable for Tuesday's game against the Suns.
Holiday sat out Sunday's contest and could remain unavailable Tuesday due to personal reasons. If the veteran guard is unable to suit up, Caleb Love, Rayan Rupert and Blake Wesley are candidates to see increased opportunities against the Suns.
