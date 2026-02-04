Trail Blazers' Jrue Holiday: Will play Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Holiday (personal) is available for Tuesday's game against the Suns, Casey Holdahl of the Trail Blazers' official site reports.
Holiday sat out Sunday's loss to Cleveland due to personal reasons, though he'll shed his questionable tag and return to action Tuesday. The veteran point guard has averaged 12.0 points, 5.2 assists and 3.0 rebounds across 22.4 minutes per game in his last five outings. His return will leave fewer minutes available for Caleb Love, Rayan Rupert and Blake Wesley.
