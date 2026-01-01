default-cbs-image
Murray (quadriceps) is available for Wednesday's game against the Thunder.

Murray missed Monday's win over Dallas due to a right quadriceps contusion but will shed his questionable tag and suit up Wednesday. With Jerami Grant (Achilles) sidelined, Murray has started each of his last five appearances, during which he has averaged 7.2 points, 4.6 rebounds, 1.4 assists and 1.2 steals in 30.4 minutes per tilt.

