Trail Blazers' Kris Murray: Available Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray (quadriceps) is available for Wednesday's game against the Thunder.
Murray missed Monday's win over Dallas due to a right quadriceps contusion but will shed his questionable tag and suit up Wednesday. With Jerami Grant (Achilles) sidelined, Murray has started each of his last five appearances, during which he has averaged 7.2 points, 4.6 rebounds, 1.4 assists and 1.2 steals in 30.4 minutes per tilt.
More News
-
Trail Blazers' Kris Murray: Won't start Wednesday•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Iffy to face Oklahoma City•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Listed out Monday•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Questionable Monday•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Green light to play Friday•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Probable Friday•