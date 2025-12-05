Trail Blazers' Kris Murray: Good to go
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray (hip) is available for Friday's game against the Pistons.
Murray will return from a one-game absence due to a bruised left hip. In 20 appearances this season, Murray is averaging 5.9 points, 3.8 rebounds and 1.2 steals across 24.7 minutes.
