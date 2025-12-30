Trail Blazers' Kris Murray: Iffy to face Oklahoma City
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray (quadriceps) is listed as questionable for Wednesday's game against the Thunder.
Murray is in danger of missing a second straight game due to a right quadriceps contusion. If the 25-year-old forward joins Jerami Grant (Achilles) on the sidelines once again, Sidy Cissoko and Rayan Rupert are candidates for increased minutes. Murray has started each of his last five appearances, during which he has averaged 7.2 points, 4.6 rebounds, 1.4 assists and 1.2 steals in 30.4 minutes per contest.
