Trail Blazers' Kris Murray: Listed out Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray (quadriceps) is out for Monday's game against the Mavericks.
Murray will miss his first action since Dec. 3 after picking up a right quad contusion. Rayan Rupert and Sidy Cissoko could see a few additional minutes with Murray sidelined.
