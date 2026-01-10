Trail Blazers' Kris Murray: Out once again
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray (back) is out for Sunday's game against the Knicks.
Murray will miss a third straight game since he's dealing with a lumbar strain, but his absence won't cause a lot of issues in most fantasy formats. His next chance to play will come against the Warriors on Tuesday.
More News
-
Trail Blazers' Kris Murray: Won't play vs. Houston•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Won't play Wednesday•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Doubtful for Wednesday•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Hanging on to starting role•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Back in starting lineup•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Won't start Wednesday•