Trail Blazers' Kris Murray: Ruled out for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray (hip) won't play Wednesday against the Cavs.
With Murray unavailable Wednesday night, Caleb Love and Rayan Rupert could see an uptick in minutes. For now, Murray should be considered questionable for Friday's game in Detroit.
More News
-
Trail Blazers' Kris Murray: Iffy for Wednesday•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Sliding to second unit•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Entering starting lineup•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Season-high 35 minutes•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Coming off bench vs. Bulls•
-
Trail Blazers' Kris Murray: Starting Tuesday•