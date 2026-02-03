default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Murray (back) has been ruled out for Tuesday's game against the Suns.

Murray is set to miss his 14th straight game due to a lumbar strain. In his absence, Sidy Cissoko and Rayan Rupert should continue to see elevated opportunities against the Suns. The Iowa product's next chance to suit up will come Friday versus the Grizzlies, though a clear timetable for Murray's return remains absent.

More News