Trail Blazers' Kris Murray: Won't play Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray (back) has been ruled out for Tuesday's game against the Suns.
Murray is set to miss his 14th straight game due to a lumbar strain. In his absence, Sidy Cissoko and Rayan Rupert should continue to see elevated opportunities against the Suns. The Iowa product's next chance to suit up will come Friday versus the Grizzlies, though a clear timetable for Murray's return remains absent.
