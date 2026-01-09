Trail Blazers' Kris Murray: Won't play vs. Houston
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray (back) is out for Friday's game against the Rockets.
Murray is in line for a second straight absence due to back soreness. He'll have another chance to return Sunday against the Knicks.
