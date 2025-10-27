Trail Blazers' Matisse Thybulle: Iffy for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Thybulle (hip) is questionable for Monday's game against the Lakers.
Thybulle is day-to-day with right hip soreness. He's had a very minor role to open the season, posting averages of 5.7 points and 1.3 rebounds in 14.7 minutes per contest.
