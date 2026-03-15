Trail Blazers' Robert Williams: Available to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) is available for Sunday's game versus the 76ers.
Williams is set to return after a one-game stint on the sidelines, which could push Sidy Cissoko back out of the rotation. Williams is averaging 6.9 points, 6.7 rebounds and 1.5 blocks per game this season.
