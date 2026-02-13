Trail Blazers' Robert Williams: Downgraded to out
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) has been ruled out for Thursday's game against the Jazz.
Williams will be shut down Thursday due to left knee injury management. Yang Hansen should pick up some additional playing time with Williams out of commission.
