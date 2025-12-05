default-cbs-image
Williams (knee) is available for Friday's game against the Pistons.

Williams will shed his questionable tag due to left knee injury management after sitting out Wednesday's win over Cleveland. Over his last five outings, the big man has averaged 7.8 points and 7.0 rebounds across 18.6 minutes per contest. He could see a bump in minutes due to Donovan Clingan (leg) being sidelined against Detroit.

