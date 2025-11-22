Trail Blazers' Robert Williams: Good to go Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) will play in Friday's game against the Warriors.
Williams was rested Wednesday during the tail end of a back-to-back set, and he'll be back in action Friday. The 28-year-old center is averaging 4.1 points and 3.7 rebounds across 12.0 minutes per game this season.
