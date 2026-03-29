Trail Blazers' Robert Williams: Iffy for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (back) is listed as questionable for Sunday's game against the Wizards.
Williams is in jeopardy of missing Sunday's contest due to lower-back soreness. If the backup big man is unable to play, Kris Murray and Sidy Cissoko are candidates for increased playing time, while Yang Hansen could enter the rotation.
More News
-
Trail Blazers' Robert Williams: Will play Friday•
-
Trail Blazers' Robert Williams: Questionable for Friday•
-
Trail Blazers' Robert Williams: Available to play•
-
Trail Blazers' Robert Williams: Iffy for Wednesday•
-
Trail Blazers' Robert Williams: Won't play Monday•
-
Trail Blazers' Robert Williams: Available Wednesday•