Trail Blazers' Robert Williams: Questionable to face Cleveland
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) is listed as questionable for Sunday's game against Cleveland.
Williams is in jeopardy of missing Sunday's contest due to left knee injury management. If the big man is ultimately ruled out, Yang Hansen would likely see an uptick in playing time behind Donovan Clingan.
