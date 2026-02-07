Trail Blazers' Robert Williams: Won't play Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) will not play Saturday against Memphis.
This is a maintenance day for Williams on the second leg of this back-to-back set, which is nothing new for the center. Yang Hansen could see some minutes as the backup behind Donovan Clingan on Saturday.
More News
-
Trail Blazers' Robert Williams: Available for Sunday•
-
Trail Blazers' Robert Williams: Questionable to face Cleveland•
-
Trail Blazers' Robert Williams: Available to play•
-
Trail Blazers' Robert Williams: Questionable for Friday•
-
Trail Blazers' Robert Williams: Sitting out Tuesday•
-
Trail Blazers' Robert Williams: Listed as questionable•