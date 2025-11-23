Trail Blazers' Robert Williams: Won't play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) is out for Sunday's game against the Thunder.
William will sit out the first half of the team's back-to-back set Sunday. Duop Reath and Yang Hansen could see extra minutes backing up Donovan Clingan with Williams sidelined.
