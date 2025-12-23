Trail Blazers' Robert Williams: Won't play Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (rest) won't play Tuesday against the Magic.
Tuesday's game is the second leg of a back-to-back set, and Williams hasn't been cleared for those. It remains to be seen if Duop Reath or Yang Hansen will pick up some backup center minutes Tuesday.
