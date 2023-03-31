Arcidiacono is doubtful for Friday's game against the Kings with back soreness.
Arcidiacono was handed a DNP-CD Wednesday despite being available and could be headed toward another absence. If he misses, Shaedon Sharpe and Skylar Mays would handle most of the backcourt minutes along with Cam Reddish (back), who is also doubtful.
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