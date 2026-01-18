Trail Blazers' Scoot Henderson: Remains out Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Henderson (hamstring) has been ruled out for Sunday's game against the Kings.
Henderson is still recovering from a left hamstring tear he suffered in September, though he's expected to be re-evaluated soon. Until the Trail Blazers provide an update on his progress, the 21-year-old point guard should be considered doubtful for future contests.
