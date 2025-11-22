Trail Blazers' Scoot Henderson: To be re-evaluated in 2-4 weeks
By RotoWire Staff
• 1 min read
Henderson (hamstring) will be re-evaluated in 2-4 weeks.
Henderson tore a tendon in his left hamstring back in September, and while he continues to make progress in his recovery, he still doesn't appear to be close. Henderson can safely remain on the waiver wire in re-draft formats.
