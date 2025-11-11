Trail Blazers' Scoot Henderson: Won't play Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Henderson (hamstring) has been ruled out for Wednesday's game against the Pelicans.
Henderson suffered a torn left hamstring in late September and has yet to resume basketball activities. The 21-year-old point guard can be considered week-to-week until the Trail Blazers provide an update on his recovery.
