Trail Blazers' Shaedon Sharpe: Iffy for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Sharpe (calf) is questionable for Wednesday's game against the Spurs.
Sharpe has remained sidelined for four consecutive matchups but will have a chance to return Wednesday. His availability should come into focus following shootaround or pregame warmups.
