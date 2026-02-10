Trail Blazers' Sidy Cissoko: Back in bench role
By RotoWire Staff
• 1 min read
Cissoko isn't in the starting lineup for Monday's game against the 76ers.
Cissoko will retreat to the bench with Deni Avdija (back) cleared to play Monday evening. Cissoko has managed to provide a decent scoring boost in his previous three appearances as a reserve, averaging 12.0 points in 24.3 minutes per game.
