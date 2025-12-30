default-cbs-image
Cissoko will start Monday's game against the Mavericks.

Cissoko is in line for his first start since Dec. 7 after Kris Murray (quadriceps) was ruled out for Monday's clash. Cissoko is averaging 6.6 points, 2.5 rebounds and 1.3 assists in his last 10 appearances as a starter.

