Cissoko is in the Trail Blazers' starting lineup against the Rockets on Wednesday.

Cissoko will make his 13th start of the season Wednesday due to the absence of Kris Murray (back). Over his last five outings (two starts), Cissoko has averaged 10.2 points, 2.4 rebounds, 1.8 assists, 2.6 threes, 0.8 steals and 0.8 blocks over 23.0 minutes per game.

