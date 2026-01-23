Trail Blazers' Sidy Cissoko: Upgraded to probable
By RotoWire Staff
• 1 min read
Cissoko (illness) has been upgraded to probable for Thursday's game versus the Heat.
It sounds like Cissoko is feeling better and will get out there for Thursday's game. However, with Jerami Grant (Achilles) and Jrue Holiday (calf) also expected to play, there will be fewer minutes available for Cissoko.
