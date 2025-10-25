Trail Blazers' Toumani Camara: Drains three treys in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Camara registered 19 points (7-13 FG, 3-7 3Pt, 2-2 FT), seven rebounds, two assists and three steals over 33 minutes during Friday's 139-119 win over Golden State.
After nearly eking out a double-double in Portland's season opener, Camara was even more productive two nights later, finishing second among the team's starters in scoring behind Deni Avdija's 26 and tying Matisse Thybulle for the team lead in steals. Camara took a big step forward as a sophomore last season, and the 25-year-old forward might be ready for a true breakout in 2025-26.
