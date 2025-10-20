Trail Blazers' Toumani Camara: Practicing Monday
Camara (knee) practiced fully Monday, Sean Highkin of Rip City Radio 620 Portland reports.
Camara has been limited by the knee soreness this preseason, but this is certainly an encouraging sign. The forward is trending in the right direction for Wednesday's season opener against Minnesota.
