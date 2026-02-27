default-cbs-image
Hansen (back) is available for Thursday's game against the Bulls.

Hansen popped up on the Blazers' injury report Wednesday due to mid-back soreness, but the rookie first-rounder has been given the green light to play Thursday. Donovan Clingan (illness) won't play, so Hansen and Robert Williams are slated for elevated roles in Clingan's absence.

