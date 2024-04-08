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Wiggins (ankle) is probable for Tuesday's game against the Lakers.

Wiggins will likely return to action Tuesday following a two-game absence due to a left ankle sprain. Over his last 13 appearances (all starts), Wiggins has averaged 15.2 points, 5.9 rebounds, 1.7 assists and 1.2 steals-plus-blocks in 28.2 minutes per game.

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