Podziemski (illness) is questionable for Friday's game against the Cavaliers.
Podziemski missed Thursday's game versus Boston due to his illness, but he will likely return soon. However, if he can not play Friday, Buddy Hield and Gary Payton will play extended minutes in his absence.
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