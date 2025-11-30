default-cbs-image
Kuminga (knee) is available for Saturday's game against the Pelicans.

Kuminga will shed his questionable tag and return from a seven-game absence due to bilateral knee patellar tendonitis. With the 23-year-old forward back in action, Gui Santos, Will Richard, Gary Payton and Pat Spencer are candidates to see fewer minutes.

