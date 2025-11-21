Warriors' Jonathan Kuminga: Out again Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kuminga (knee) has been ruled out for Friday's game against the Trail Blazers.
Kuminga remains sidelined while dealing with bilateral knee tendinitis. His next opportunity to suit up will arrive Monday against the Jazz.
