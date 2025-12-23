Wizards' Bilal Coulibaly: Available to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Coulibaly (ankle) is available for Tuesday's game against the Hornets.
Coulibaly is set to return following a two-game absence. Across 13 appearances this season, Coulibaly has averaged 8.4 points, 4.0 rebounds, 2.9 assists, 1.2 steals, 0.9 blocks and 0.9 three-pointers.
More News
-
Wizards' Bilal Coulibaly: Questionable for Tuesday•
-
Wizards' Bilal Coulibaly: Out with ankle sprain•
-
Wizards' Bilal Coulibaly: Won't play Saturday•
-
Wizards' Bilal Coulibaly: Inefficient in return•
-
Wizards' Bilal Coulibaly: Removed from injury report•
-
Wizards' Bilal Coulibaly: To miss multiple weeks•