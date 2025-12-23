default-cbs-image
Coulibaly (ankle) is available for Tuesday's game against the Hornets.

Coulibaly is set to return following a two-game absence. Across 13 appearances this season, Coulibaly has averaged 8.4 points, 4.0 rebounds, 2.9 assists, 1.2 steals, 0.9 blocks and 0.9 three-pointers.

