Coulibaly (calf) is progressing, but a timetable for return hasn't been offered Varun Shankar of The Washington Post reports.

Coulibaly has missed four straight games due to a bruised left calf. The second-year forward did limited work during Wednesday morning's shootaround. The Wizards' next game isn't until Sunday, but it's uncertain if he'll be available for the contest. Cam Whitmore and Corey Kispert have enjoyed increased roles while Coulibaly has been sidelined.

